POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 01.02.2020

Bereich Offenbach

1. Vorfahrt missachtet - Sprendlingen

Eine leichtverletzte Beifahrerin und einen Sachschaden in Höhe von ca. 36.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen 21:27 Uhr im Kreuzungsbereich Benzstraße/Dieselstraße in Dreieich-Sprendlingen ereignete. Ein auf der Benzstraße fahrender 27-jähriger Mercedesfahrer aus Dietzenbach missachtete bei der Einfahrt in den Kreuzungsbereich die Vorfahrt einer 74-jährigen Mazda-Fahrerin aus Sprendlingen. Beim Zusammenstoß wurde ihre 67-jährige Beifahrerin leicht verletzt und vorsorglich in die Asklepios-Klinik nach Langen verbracht.

2. Einbruch gescheitert - Großkrotzenburg

Vermutlich durch Auslösung des Alarms ließen bislang unbekannte Täter von ihrem Vorhaben ab, in ein Bürozimmer eines Discounters in der Marie-Curie-Straße einzudringen. Das Ganze ereignete sich Samstagfrüh, kurz nach Mitternacht. Die Täter kletterten auf noch unbekannte Weise auf das Dach des Einkaufsmarktes und gelangten von dort aus in den Personalbereich. Von dort aus versuchten sie eine verschlossene Bürotür aufzuschweißen. Ohne Beute flüchteten die Täter durch ein Toilettenfenster in unbekannte Richtung. Eine sofortige Nahbereichsfahndung der Polizei blieb erfolglos, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die gegen Mitternacht in der Marie-Curie-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter Telefon 06181-100-123 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

1. Streit gesucht und gefunden - Hanau

Gesichtsfrakturen und eine Augenverletzung erlitt ein 31-jähriger Mann aus Erlensee nach einer Schlägerei mit einem 18-jährigen Mann am frühen Samstagmorgen, gegen 01:35 Uhr, Am Freiheitsplatz in Hanau. Vorausgegangen war ein Streit des Verletzten mit einer jungen Dame einer Personengruppe, die sich am Taxistand aufhielt. Der Grund dieses Streites liegt noch im Dunkeln. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Mann aus Erlensee mit dem Krankenwagen in die Uni-Klinik nach Frankfurt transportiert werden. Der Schläger konnte nach kurzer Flucht durch die Hanauer Polizei festgenommen werden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 01.02.2020, RENKER PvD

