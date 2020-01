Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Geschwindigkeitskontrolle: Zehn Autofahrer bekommen Fahrverbot; Fahrgast schlug Busfahrer - Zeuginnen gesucht - Dietzenbach;

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Geschwindigkeitskontrolle: Zehn Autofahrer bekommen Fahrverbot - Gemarkung Egelsbach/Autobahn 661

(aa) Auf einen Autofahrer, der am Donnerstagvormittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Ausbauende der Autobahn 661 mit 128 Stundenkilometern gemessen wurde, kommt jetzt ein Fahrverbot zu. Neun weitere Fahrzeuglenker überschritten ebenfalls das 70er-Tempolimit so gravierend, dass sie voraussichtlich einige Wochen kein Kraftfahrzeug mehr führen dürfen. Zwischen 9 und 12 Uhr passierten 1.571 Fahrzeuge die Kontrollstelle, wobei 15 Prozent zu schnell waren. Polizeihauptkommissar Karsten Sommer sagte: "Wir halten diesen Wert für erstaunlich hoch im Vergleich zu unseren sonstigen Geschwindigkeitskontrollen." Die Beamten der Verkehrsüberwachung überprüften 64 Fahrzeuge und 80 Personen. Darunter zwei Autofahrer, die jeweils eine Sicherheitsleistung zu bezahlen hatten, da sie keinen Wohnsitz in Deutschland haben. Außerdem stoppten die Beamten ein Auto mit lasierten Rückleuchten, wodurch die Betriebserlaubnis erloschen ist. Sommer gab zu Bedenken: "Der Halter muss nun, sofern er das wünscht, sein Fahrzeug neu zulassen, was mit Zeit und Kosten verbunden ist."

2. Fahrgast schlug Busfahrer - Zeuginnen gesucht - Dietzenbach

(fg) Die Polizei in Dietzenbach sucht zwei Zeuginnen, die sich am frühen Donnerstagmorgen im Linienbus 57 zwischen den Bushaltestellen "Siemensstraße" und "Robert-Bosch-Straße" befanden. Als der 67 Jahre alte Busfahrer gegen 6.15 Uhr in der Robert-Bosch-Straße hielt, sei ein männlicher Fahrgast auf ihn zugekommen, habe sich beschwert und unvermittelt auf ihn eingeschlagen; hierbei wurde er leicht verletzt. Der etwa 1,70 Meter große Unbekannte von kräftiger Statur lief davon, nachdem der Fahrer die Tür geöffnet hatte. Zudem schrien die beiden im Bus befindlichen Frauen lautstark und kamen dem 67-Jährigen zur Hilfe. Diese beiden Zeuginnen sowie weitere Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizei in Dietzenbach.

Main-Kinzig-Kreis

1. Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Hanau/Kesselstadt

(mf) Bei einem Verkehrsunfall in der Kastanienallee in Höhe der Hausnummer 69 am Donnerstagvormittag in Kesselstadt, verletzte sich ein 16-jähriger Radfahrer aus Hanau leicht. Kurz vor 12 Uhr fuhr eine 19-jährige Frau aus Maintal mit ihrem Opel Corsa aus einer Parklücke. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte sie einen heranfahrenden Jungen auf seinem Fahrrad und hielt an. Der Hanauer übersah offenbar das Auto und prallte gegen die Fahrzeugfront des Opels. Er stürzte und klagte anschließend über Schmerzen am Bein und an der Hüfte. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-611 auf der Wache der Polizei in Hanau zu melden.

2. Mann fasste Fußgängerin unsittlich an - Zeugen gesucht! - Hanau

(aa) Nachdem am Donnerstagmorgen eine Fußgängerin in der Hospitalstraße von einem 20 bis 25 Jahre alten Mann unsittlich angefasst wurde, sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Gegen 6.35 Uhr war die junge Frau in Höhe der Hausnummer 19 unterwegs, als zwischen den dortigen Häusern der Täter auftauchte und sie ansprach. Dann packte er sie am Arm und griff ihr an Beine und Brust. Anschließend flüchtete der etwa 1,85 Meter große Mann. Er hatte breite Schultern und einen dunkelblonden unregelmäßig gewachsenen Bart. Zudem hatte er eine tiefe Stimme. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer dunklen weiten Hose. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Fußgängerin wurde angegriffen - Zeugen gesucht - Gründau/Lieblos

(aa) Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die am Donnerstagmorgen im Bereich des Bürgerzentrums unterwegs waren; insbesondere einen Fahrradfahrer, der gegen 5.20 Uhr an einer Fußgängerin vorbeigeradelt war. Die 21-jährige Passantin soll um diese Zeit von ihrem Ex-Freund abgepasst und angegriffen worden sein. Der Beschuldigte soll ein Messer in der Hand gehalten haben. Die junge Frau erlitt eine leichte Verletzung am Kinn und konnte dann wegrennen. Polizeibeamte nahmen wenig später den 22-Jährigen vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut zwei Promille, sodass der Beschuldigte eine Blutprobe abgeben musste. Der unbekannte Fahrradfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

4. Jugendlicher wurde geschlagen - Zeugen gesucht - Hanau

(aa) Ein Jugendlicher wurde am Donnerstagabend an der Bushaltestelle "Am Freiheitsplatz" von einem etwa 16 Jahre alten Täter ins Gesicht geschlagen. Gegen 18.50 Uhr stand der Brachtaler an der Haltestelle, als der Unbekannte aus einer Gruppe von Begleitern heraustrat und den 17-Jährigen unvermittelt anging. Der etwa 1,75 Meter große Täter hatte schwarze lockige Haare und eine schmale Figur. Er trug eine schwarze Hose. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-611 zu melden.

Offenbach, 31.01.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

