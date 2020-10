Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Mutmaßliche Autodiebe geflüchtet - Einsatz Polizeihubschrauber - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 06.10.2020, gegen 11.30 Uhr, beobachtete ein Zeuge ein Auto welches in der Gewerbestraße in Wyhlen von der Straße abkam und im Grünstreifen stecken blieb. Aus dem Auto sprangen zwei Männer und flüchteten sofort.

Durch die hinzugerufene Polizei wurde dann festgestellt, dass es sich bei dem Hyundai um ein Fahrzeug handelte, welches am Montag, 05.10.2020, gegen 17 Uhr, vor dem Bahnhof in Lörrach entwendet worden war. Hier hatte ein älterer Herr das Fahrzeug kurzzeitig abgestellt und den Zündschlüssel stecken lassen.

Bei der Fahndung in Wyhlen waren mehrere Polizeistreifen, die Hundestaffel und auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die beiden beobachteten Männer konnte jedoch bislang nicht gefunden werden. Der Zeuge beschrieb zwei etwa 175-180cm große Männer. Einer soll schlank gewesen sein und hatte dunkle Haare. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke und eine dunkle Hose. Der zweite soll etwas kräftiger gewesen sein, dieser trug eine dunkle Jacke mit Camouflage-Muster.

Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen die beschriebenen Männer im Bereich der Gewerbestraße oder im Bereich des Kraftwerkes aufgefallen waren. Ebenso werden Zeugen gesucht, denen der blaue Hyundai, i10, mit LÖ-Zulassung zwischen Montagabend und Dienstagmorgen aufgefallen war.

