Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfall an der Kreuzung Lessingstraße

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 06.10.2020, gegen 17.05 Uhr, kam es in Emmendingen, an der Kreuzung der Lessingstraße zur Kollmarsreuter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Golf-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug die Kollmarsreuter Straße queren und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Leichtkraftradfahrer. Obwohl es zu keiner Kollision der beiden Fahrzeugführer kam, stürzte der Kleinkraftradfahrer und wurde hierbei verletzt. Das Zweirad hatte einen geschätzten Schaden von 200 Euro; der Zweiradfahrer hingegen musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

