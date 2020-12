Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vor dem Amtsgericht: Vier Männer attackieren 32-Jährigen

Rahden, LiebenauRahden, Liebenau (ots)

Vor dem Amtsgericht in Rahden ist es am Dienstagnachmittag zu einem Übergriff auf einen 32-jährigen Mann aus Liebenau (Landkreis Nienburg/Weser) gekommen. Laut dem Opfer sollen vor dem Gebäude vier Männer aus Espelkamp ihm aufgelauert und mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Ein Zeuge gab an, dass einer der Angreifer zudem mit einem Regenschirm auf den Mann eingeschlagen habe. In Begleitung der Männer im Alter von 21 bis 60 Jahren hätten sich außerdem noch zwei Frauen befunden, die sich aber an dem Übergriff nicht direkt beteiligt hätten.

Um kurz nach 16 Uhr ging die Meldung einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten bei der Polizei ein. Daraufhin rückten die Besatzungen zweier Streifenwagen zur Lange Straße aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Angreifer bereits verschwunden. Eine Fahndung nach den Flüchtigen brachte keinen Hinweis auf den Verbleib der sechsköpfigen Gruppe.

Währenddessen schilderten Opfer und Zeugen den Beamten die Geschehensabläufe. Zu einem Grund für den Angriff wollte sich der 32-Jährige auch auf mehrfache Nachfrage der Polizisten nicht äußern. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Auf einen Transport ins Krankenhaus durch eine verständigte Rettungswagenbesatzung verzichtete er. Die Beamten leiteten ein Ermitltungsverfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ein.

