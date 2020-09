Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte legten Standfüße für Verkehrszeichen auf die Fahrbahn

Wegberg-Beeck (ots)

Am Dienstag, 22. September, gegen 21 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kurvenbereich der Straße Schützenberg. Hier hatten unbekannte Täter zwei Kunststofffüße für mobile Verkehrszeichen auf die Fahrbahn gelegt. Ein 28-jähriger Fahrer eines Pkw erkannte die Hindernisse zu spät und fuhr gegen diese Hindernisse, so dass er sich sein Fahrzeug beschädigte. Die Polizei Heinsberg sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell