Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus einem PKW

Wassenberg (ots)

In der Nacht zum 21. September (Montag) verschafften sich unbekannten Personen Zugang zu einem geparkten PKW. Dieser stand an der Erkelenzer Straße in Wassenberg. Der Innenraum des Fahrzeugs wurde komplett durchwühlt. Die Täter stahlen eine Geldbörse.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell