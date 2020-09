Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizist bei Widerstand verletzt

Erkelenz (ots)

Am Montag (21. September) wurden Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg gegen 23.15 Uhr zur Hilfe gerufen, weil ein unbekannter Mann an einem Haus an der Straße Johannismarkt randalierte und dabei die Klingelanlage beschädigte. Die Beamten konnten den Mann in der Nähe antreffen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass er mit Haftbefehl gesucht wurde. Sie nahmen ihn daraufhin fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Der 42-jährige Mann ohne festen Wohnsitz wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die eingesetzten Beamten. Zudem drohte er ihnen mit Schlägen und trat nach ihnen, während er im Streifenwagen zur Polizeiwache transportiert wurde. Da er offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt angeordnet. Während dieser Maßnahme wehrte sich der 42-Jährige heftig und verletzte einen der begleitenden Polizisten durch einen Faustschlag am Kopf und traf ihn mit dem Ellenbogen am Brustkorb. Der Polizeibeamte musste ärztlich behandelt werden undwar anschließend nicht mehr dienstfähig. Gegen den Täter wurde eine Strafanzeige gefertigt und er verblieb aufgrund des Haftbefehls im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern weiter an.

