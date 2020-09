Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus einem PKW

Wassenberg-Myhl (ots)

Am Montag, 21. September, zwischen 3.15 Uhr und 3.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem geparkten PKW. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug in der Garageneinfahrt eines Hauses an der Straße Sendesweg.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell