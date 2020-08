POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Bebra - Am Dienstag (04.08.), gegen 09:00 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Bebra mit seinem VW-Touareg die Göttinger Straße aus Richtung Friedhof kommend in Richtung Luisenstraße. Zur selben Zeit wartete eine PKW-Fahrerin aus Bebra mit ihrem VW Polo in der Göttinger Straße in Höhe Einmündung Luisenstaße an einer Baustellenampel. Kurz vor Erreichen der Baustellenampel musste der Pkw-Fahrer an einem im Halteverbot abgestellten Autotransporter vorbeifahren. Dabei streifte er den Pkw der Fahrerin aus Bebra, welche genau in diesem Moment in entgegengesetzter Richtung angefahren war. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von circa 4.000 Euro.

