Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl eines Hydraulikmotors - Körperverletzung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Hydraulikmotor gestohlen

Bebra - In der Nacht zu Dienstag (04.08.) stahlen Unbekannte einen Hydraulikmotor einer Kehreinheit, welche an einem Radlader montiert war. Das Fahrzeug war im Bereich der Kreisstraße 53 zwischen Gilfershausen und Bebra abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

49-Jähriger zusammengeschlagen

Bad Hersfeld - Wie die Polizei erst jetzt erfuhr, kam es am frühen Sonntagmorgen (02.08.), gegen 00:50 Uhr, zu einer Körperverletzung bei welcher ein 49-Jähriger aus Bad Hersfeld verletzt wurde. Vor einem Mehrfamilienhaus in der Petersberger Straße wurde das Opfer von einer ihm unbekannten männlichen Person angesprochen und unvermittelt und ohne erkennbaren Grund zusammengeschlagen. Der Geschädigte rief um Hilfe, worauf Hausbewohner auf ihn aufmerksam wurden und der Täter flüchtete. Auf Grund der Verletzungen wurde das Opfer in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, 175 cm bis 180 cm groß, kräftige Figur und trug vermutlich eine Brille. Er sprach nach Angaben des Geschädigten Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

