Vogelsbergkreis (ots)

Schotten / Einartshausen - In der Nacht zu Dienstag (04.08.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Schwimmbad in Schotten in der Straße "Am Schwimmbad". Dort warfen sie Erde und Steine in das Schwimmbecken und beschädigten einen Zaun. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Schotten / Rainrod - In der Zeit von Montag (03.08.) bis Dienstag (04.08.) beschädigten Unbekannte einen silbernen VW Touran, welcher in der Frankfurter Straße abgestellt gewesen war. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verkratzten sie das komplette Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Wartenberg / Landenhausen - Am Dienstag (04.08.), gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem Brand eines Freisitzes im Bereich der Straße "Am Heiligenstock". Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Nach ersten Erkenntnissen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 350 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

