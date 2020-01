Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200112 - 0034 Frankfurt-Westend: Kiosk überfallen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag (11.01.2020) überfielen drei bislang unbekannte Täter einen Kiosk im Stadtteil Westend. Sie erbeuteten Zigaretten und die Tageseinnahmen.

Der 42 Jahre alte Inhaber des Kiosks befand sich gegen 01:00 Uhr alleine in seinem Laden in der Ulmenstraße. Zu diesem Zeitpunkt erschienen drei ihm unbekannte junge Männer am Verkaufsfenster. Einer von ihnen fragte nach Zigaretten und Cola. Als der Kioskbesitzer sich umdrehte und die Bestellung ausführen wollte, stiegen zwei von der vermeintlichen "Kundschaft" durch das Ausgabefenster hindurch in den Verkaufsraum. Der dritte Mann blieb draußen und stand "Schmiere". Einer der Täter sprühte dem 42-Jährigen dann Pfefferspray ins Gesicht. Ohne Gegenwehr raubten die Angreifer folglich eine unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen aus dem Kiosk sowie ein Geldbündel mit mehreren hundert Euro an Tageseinnahmen, welche der Geschädigte gerade erst gezählt hatte. Anschließend ließen die drei Täter ihr verletztes Opfer zurück und flüchteten über die Ulmenstraße in Richtung Bockenheimer Landstraße.

Personenbeschreibung:

Täter 1 und Täter 2: männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, schlanke Statur, gepflegtes Erscheinungsbild, sprachen Deutsch mit Akzent, vermutlich türkischer oder afghanischer Herkunft, dunkle Kleidung, enge Jeans

Täter 3: männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 185-190 cm groß, schlanke Statur, gepflegtes Erscheinungsbild, dunkle Kleidung, enge Jeans, nordafrikanisches Aussehen

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-11300.

