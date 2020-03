Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Eigentumsdelikte im Stadtgebiet von Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

1. Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft

Bis jetzt noch unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstag, 07.03.2020, 16.30 Uhr bis Sonntag, 08.03.2020, 18.15 Uhr in die Geschäftsräume eines Schmuckgeschäftes im Bereich der Hauptstraße am unteren Ende der Fußgängerzone (Höhe Kreuzung Stadttheater) in Idar-Oberstein einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch an einer gesicherten Tür und mussten ohne Beute den Tatort wieder verlassen.

2. Einbruch in Bäckereifiliale

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 07.03.2020, 20.00 Uhr bis Montag, 09.03.2020, 04.15 Uhr, vermutlich durch ein Fenster, in eine Bäckereifiliale am Platz "Auf der Idar" im Stadtteil Oberstein ein. Im Tatobjekt wurde versucht eine weitere Tür aufzuhebeln, dies misslang jedoch. Durch die Täter wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen oberen dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

3. Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Am Freitag, 06.03.2020 in der Zeit von 18.00 Uhr bis 21.40 Uhr schlugen bis jetzt noch unbekannte Täter die Scheibe eines in der Nordtorstraße abgestellten Fahrzeuges ein. Aus dem Fahrzeug wurden diverse Dokumente und ein Armband entwendet. Nach derzeitigen Schätzungen entstand ein Schaden im Bereich eines mittleren dreistelligen Eurobetrages.

4. Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus

Am Samstag, 07.03.2020 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 22.30 Uhr hebelten bis jetzt noch unbekannte Täter die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wasenstraße im Stadtteil Oberstein auf. Innerhalb der Wohnung wurden die Behältnisse durchsucht und ein Fernseher, Kopfhörer, ein Smartphone, ein Laptop, zwei Lautsprecher und eine Armbanduhr entwendet. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird der Schaden auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorgenannten Straftaten. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

