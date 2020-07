Polizeipräsidium Offenburg

Nachtragsmeldung

Nach ersten Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden war ein 25-jähriger Audi-Fahrer kurz vor 11 Uhr von Freudenstadt kommend auf der B 462 unterwegs, als er einen Lkw überholen wollte. Hierbei kollidierte er mit einem im Gegenverkehr herannahenden Ford eines 84 Jahre alten Mannes. Sowohl der mutmaßliche Unfallverursacher, als auch der Senior sowie eine im Ford befindliche Beifahrerin wurden bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt und mussten unter anderem durch Rettungshubschrauber in örtliche Krankenhäuser geflogen werden. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauern derzeit noch an.

Ursprungsmeldung vom 08.07.2020 13:15 Uhr

Forbach - Sperrung nach Verkehrsunfall

Forbach Nach einem Verkehrsunfall auf der B 462 ist diese zwischen Forbach und der Abzweigung zur L 83 / Schwarzenbachtalsperre derzeit voll gesperrt. Gegen 10:55 Uhr wurden die Leitstellen der Rettungsdienste und der Polizei darüber informiert, dass sich dort ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet haben soll. Demnach dürfte beim Überholen eines Lastwagens, ein Pkw mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert sein. Derzeit sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Polizei sowie Rettungshubschrauber im Einsatz und kümmern sich um mehrere Verletzte. Das detaillierte Ausmaß und der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht abschließen bekannt und momentan Gegenstand der im Gange befindlichen Unfallaufnahme durch Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden.

