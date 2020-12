Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Technische Geräte aus BMW ausgebaut

Bild-Infos

Download

Bad OeynhausenBad Oeynhausen (ots)

Einen großen Schrecken dürfte am Dienstagmittag ein 71-jährige Autobesitzer in der Diesterwegstraße in Werste bekommen haben.

Als der Mann das Haus verließ und zu seinem schwarzen unter einem Carport stehenden BMW X5 Geländewagen ging, bemerkte er, dass Unbekannte zwei hintere Scheiben an der Fahrerseite eingeschlagen hatten. Aus dem Innenraum hatten die Täter in der Zeit zwischen Montag, 6.30 Uhr und Dienstag, 13 Uhr neben dem Lenkrad unter anderem auch das Navigationsgerät demontiert und gestohlen.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, der wird gebeten, sich bei der Polizei unter (0571) 88660 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell