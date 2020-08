Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Busreise endet bei der Bundespolizei

Weil am Rhein (ots)

Die Busreise eines 30-Jährigen, bei der er einen nicht zustehenden Ausweis benutzte, endet bei der Bundespolizei.

Der gambische Staatsangehörige war am Samstagmorgen (15.08.2020) mit dem Fernbus von Venedig nach Straßburg unterwegs, als er am Übergang Weil am Rhein - Autobahn, durch die Bundespolizei kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung des vorgelegten portugiesischen Ausweises, stellten die Beamten fest, dass es sich dabei nicht um den Mann handelte, der vor ihnen saß. Um die Identität zu klären, wurden die Fingerbadrücke des Mannes genommen. Das Ergebnis erbrachte, dass der 30-Jährige in Deutschland als abgelehnter Asylbewerber gemeldet ist. In der Vernehmung gab er an, den Ausweis benutzt zu haben um damit zu reisen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Ausweismissbrauchs ein. Der missbräuchlich benutze Ausweis wurde sichergestellt.

