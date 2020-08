Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter muss in U-Haft

Basel (ots)

Ein mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter deutscher Staatsangehöriger konnte im Einreisezug aus der Schweiz durch die Bundespolizei festgenommen werden.

Der 52-Jährige reiste am Freitagabend mit dem Fernzug von der Schweiz nach Deutschland, als er von der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) auf Höhe des Badischen Bahnhofs in Basel kontrolliert wurde. Die deutschen Bundespolizisten und Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung stellten bei der Kontrolle fest, dass der Mann seit zwei Jahren von einem Amtsgericht gesucht wurde. Wegen Betrugs wurde durch einen Ermittlungsrichter ein Untersuchungshaftbefehl ausgestellt. Der 52-Jährige soll in mehreren Betrugsfällen, einen fünfstelligen Betrag erschwindelt haben, danach setzte er sich ins Ausland ab. Der Mann wurde durch die Bundespolizei einem Haftrichter vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

