Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Jugendliche randalierten am Bahnhof und beschädigen Glasscheibe

Neuenburg am Rhein (ots)

Am frühen Freitagmorgen beschädigte ein 18-Jähriger eine Glasscheibe am Bahnhof Neuenburg am Rhein und konnte durch die Polizei gefasst werden.

Kurz nach Mitternacht wurde durch Passanten gemeldet, dass mehrere Jugendliche am Bahnhof Neuenburg am Rhein randalieren würden. Dabei ging die Scheibe eines Wartehäuschens zu Bruch. Durch die detaillierte Täterbeschreibung, konnte durch Beamte des Polizeireviers Müllheim, ein Tatverdächtiger vor Ort festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Jugendliche 1,1 Promille im Blut hatte. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den deutschen Staatsangehörigen eingeleitet. Auch wird der Jugendliche für den Sachschaden von ca. 1000 Euro aufkommen müssen.

