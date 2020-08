Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Sprayer am Hauptbahnhof Freiburg durch Bundespolizei ermittelt

Ein Graffitisprayer der am Freiburger Hauptbahnhof einen Fernzug besprühte konnte durch die Bundespolizei ermittelt und angezeigt werden.

Am frühen Freitagmorgen, wurde ein Graffitisprayer durch den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gestört und flüchtete. Zuvor hatte er den Triebkopf eines am Hauptbahnhof abgestellten französischen Fernzugs besprüht. Auf der angrenzenden Wiwili-Brücke, konnte durch Beamte der Bundespolizei kurze Zeit später, ein 21-Jähriger mit Farbanhaftungen an den Händen und der Kleidung, festgestellt werden. In der Jackentasche führte der Mann eine Spraydose mit sich, welche farblich identisch mit dem zuvor angebrachten Graffiti war. Die Bundespolizei leitete gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Spraydose wurde als Beweismittel sichergestellt.

Auf ermittelte Täter können neben den strafrechtlichen Folgen auch erhebliche zivilrechtliche Konsequenzen zu kommen. Die Regressforderungen, für die ein Sprayer nach der Tat 30 Jahre lang zur Kasse gebeten werden kann, können unter Umständen mehrere tausend Euro betragen.

