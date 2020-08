Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Illegales Straßenrennen - Fahrer durch die Schweiz ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Weil sich ein 25-Jähriger ein illegales Straßenrennen in Deutschland geliefert hat bei dem eine Person schwer verletzt wurde suchte man den Mann europaweit.

Der deutsche Staatsangehörige lieferte sich im Jahr 2016 mit einem anderen Verkehrsteilnehmer ein illegales Straßenrennen mitten in der Stadt. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhren die Männer unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln, wobei der 25-Jährige permanent versuchte seinen Kontrahenten zu überholen. Durch die Überholmanöver verunfallte der Mann und zog sich schwere Verletzungen zu. Von einem Gericht wurde der Raser wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und weiteren Delikten zu 19 Monaten Haft verurteilt. Da er die Haftstrafe nicht antrat und Deutschland verließ, suchte das zuständige Amtsgericht den Mann seitdem mit Europäischem Haftbefehl. Am Montag (03.08.2020) wurde der Gesuchte von den Schweizer Behörden am Übergang Weil am Rhein - Autobahn, nach Deutschland überstellt und der Bundespolizei übergeben. Der deutsche Staatsangehörige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

