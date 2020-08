Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Wegen Raub Gesuchte durch die Schweiz ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Weil eine 22-Jährige vor sechs Jahren zusammen mit zwei Komplizen eine Frau unter Vorhalt einer Schreckschusspistole ausgeraubt haben soll wurde sie nun von der Schweiz ausgeliefert und sitzt in Untersuchungshaft.

Die damals 15-Jährige soll 2014 zusammen mit zwei Komplizen, eine Frau unter Vorhalt einer echt aussehenden Schreckschusspistole, in deren Wohnung bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Während der Tat soll das Opfer mit Klebeband und Kabelbindern gefesselt worden sein. Dies wurde der damals Jugendlichen zum Verhängnis, da ein DNA Abgleich, mit dem auf dem Klebeband gefundenen DNA-Material, auf die Spur der heute 22-Jährigen führte. Das zuständige Amtsgericht suchte die Frau seitdem wegen Raubes mit Europäischem Haftbefehl. Am letzten Freitag wurde die Gesuchte von den Schweizer Behörden am Übergang Weil am Rhein - Autobahn, nach Deutschland überstellt und der Bundespolizei übergeben. Die algerische Staatsangehörige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Anschließend wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

