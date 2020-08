Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Angriff auf Polizeibeamte - Mann muss für 110 Tage in Haft

Waldshut-Tiengen (ots)

Weil ein 56-Jähriger bei einem Polizeieinsatz im Januar 2019 im Landkreis Waldshut zwei Polizeibeamte angriff muss er nun für 110 Tage in Haft.

Der Gesuchte wurde am Dienstagvormittag (04.08.2020) durch die Bundespolizei in Waldshut-Tiengen kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Da der deutsche Staatsangehörige im Januar letzten Jahres eine Gaststätte im Landkreis Waldshut nicht verlassen wollte, löste er einen Polizeieinsatz aus. Als die Beamten das Hausrecht des Wirts durchsetzen wollten, wurde der Mann gegen die Beamten handgreiflich. Anfang Februar dieses Jahres, wurde der 56-Jährige durch ein Gericht zu einer Geldstrafe von 1650 Euro verurteilt. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und wurde zur Verbüßung der 110-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

