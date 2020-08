Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Täuschungsversuch durch Bundespolizei aufgedeckt

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein 35-jähriger syrischer Staatsangehöriger versuchte mit einem gestohlenen italienischen Ausweis durch Europa zu reisen.

Der 35-Jährige wurde am frühen Samstagmorgen (08.08.2020) im Busbahnhof Freiburg im Breisgau, durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Der Mann reiste mit dem Fernbus von Italien kommend, über die Schweiz nach Deutschland. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass das Lichtbild der Person im ausgehändigten Ausweis nicht identisch mit dem des vor ihnen sitzenden Mannes war. Bei der Überprüfung des Ausweises wurde festgestellt, dass dieser Ende 2019 in Italien gestohlen wurde. Bei der Durchsuchung des Gepäcks wurden dann die syrischen Dokumente des Mannes aufgefunden. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ausweismissbrauchs und unerlaubter Einreise nach Deutschland eingeleitet. Danach wurde er an die Ausländerbehörde verwiesen. Der missbräuchlich benutze Ausweis wurde sichergestellt.

