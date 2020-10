Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen - Verkehrsunfallflucht (Zeugensuche)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle kam es am Freitag, 23.10.2020 in der Zeit von 15:50 bis 17:30 Uhr, in der Tiefgarage eines Baumarkts in der Singener Georg-Fischer-Straße. Ein bislang unbekannter PKW-Lenker beschädigte beim Ausparken einen dort abgestellten PKW Audi A4 (Farbe weiß) im Frontbereich. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder -hergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen (Tel. 07731-8880) zu melden.

