Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Stockach - Trunkenheit im Straßenverkehr

Konstanz (ots)

Mit massiven, alkoholbedingten Ausfallerscheinungen zu tun bekamen es Beamte des Polizeireviers Stockach am Samstag, 24.10.2020 gegen 22:50 Uhr, in der Tuttlinger Straße im Stockacher Ortsteil Windegg. Nachdem die Streifenwagenbesatzung durch die auffällige Fahrweise auf den PKW einer 57-jährigen PKW-Lenkerin aufmerksam wurde, versuchten die Beamten, diese mittels Anhaltesignalen des Streifenwagens zu stoppen. Nachdem diese durch die PKW-Lenkerin längere Zeit missachtet wurden, überholten die Beamten den PKW um diesen so zum Anhalten zu bewegen. Der Aufforderung, am rechten Fahrbahnrand anzuhalten, kam die 57-Jährige auch dieses Mal nicht nach und stoppte ihren PKW mitten auf der Fahrbahn neben dem Streifenwagen. Beim Versuch, rückwärts hinter den Streifenwagen zu navigieren, kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr mit dem hinteren Rad in einen Abflussgraben. Im weiteren Verlauf gelang es ihr wieder zurück auf die Fahrbahn zu fahren und ihren PKW hinter dem Streifenwagen abzustellen. Nachdem den Beamten sofort deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1 Promille. Neben einer Blutprobe musste die 57-Jährige auch ihren Führerschein abgeben.

