Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Mercedes-Van gegen Volvo 23.10.20, 12.45 Uhr

Donaueschingen (ots)

In der Pfohrener Straße ereignete sich am Freitag gegen 12.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 37-jährige Van-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie fuhr mit ihrem Mercedes von der Moltkestraße ein, wo sie mit dem Volvo eines 66-Jährigen zusammenstieß und diesen noch teilweise auf den Gehweg schob. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden an den Autos auf 10.000 Euro. Die Unfallverursacherin kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

