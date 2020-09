Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Handtaschenraub, Brand, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Schorndorf: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Ein geparkter Mercedes wurde in der Nacht von Sonntag 19:00 Uhr auf Montag 07:00 Uhr in der Stuttgarter Straße beschädigt. Ein Vandale zerkratzte den Mercedes an der linken Seite. Das Polizeirevier Schorndorf bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Schorndorf: Handtasche entrissen

Ein Dieb verwickelte eine 18-jährige Frau am Freitagabend gegen 22:30 Uhr auf dem Marktplatz in ein Gespräch. Daraufhin entriss der Mann der 18-Jährigen die Handtasche und flüchtete. Der Mann wurde durch die junge Frau als etwa 175 cm groß und etwa 25-30 Jahre alt beschrieben. Er soll einen dunklen Teint und einen ausländischen Akzent haben. Außerdem hatte der Täter wohl schwarze mittellange Haare und diese nach hinten gegelt. Er soll eine schwarze Bomberjacke getragen haben. Besonders auffällig war außerdem eine einrasierte Augenbraue des Täters.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 9500 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Winnenden: Sachbeschädigung

Unbekannte haben über das Wochenende die Fassade einer Sporthalle in der Albertviller Straße mit Farbe beschmiert. Dadurch entstand Sachschaden an dem Gebäude in Höhe von vermutlich mehreren hundert Euro.

Die Polizei Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 694-0.

Waiblingen-Neustadt: Katze tot nach Brand in Küche

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zum einem kleinen Brand in einem Zweifamilienhaus in der Straße Zehnmorgen. Im Untergeschoss des Gebäudes kam es möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts zu einer Brandentwicklung in der dortigen Küche. In der Folge griff der Brand auf eine Gardine, sowie einen Papierkalender über. Das Feuer griff glücklicherweise nicht auf das Küchenmobiliar oder das Gebäude über. Eine Katze, welche die Nacht über in der Küche war, erlag einer Rauchgasvergiftung.

