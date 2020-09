Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbrüche, Sachbeschädigungen, etc.

Aalen (ots)

Oppenweiler: Einbruch in Wohnhaus

Am Samstagnacht zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr verschafften sich Diebe Zugang zum Keller eines Wohnhauses in der Hauptstraße. Anschließend versuchten die Einbrecher ein Fenster des Wohnhauses aufzuhebeln. Dadurch wurde der Wohnungsbesitzer wach und rief lautstark durch die Wohnung, wodurch die Einbrecher flüchteten. Das Polizeirevier Backnang bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Fellbach-Schmiden: Verkehrsunfall

Eine 31-jährige VW-Fahrerin war am Samstagabend gegen 21:00 Uhr auf der Gotthilf-Bayh-Straße unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer bevorrechtigten, von links kommenden 34-jährigen BMW-Fahrerin. Durch den Unfall entstand Sachschaden von etwa 21 000 Euro.

Fellbach: Scheibe BESCHÄDIGT

Eine Glasscheibe eines Jugendhauses in der Esslinger Straße wurde durch einen Vandalen zwischen Mittwochabend 19:15 Uhr und Donnerstagmittag 12:15 Uhr beschädigt. Dazu benutzte der Täter eine größere Steinplatte. Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Reifen zerstochen

Etwa 200 Euro Schaden verursachte ein Vandale zwischen Donnerstagabend 21:30 Uhr und Freitagnachmittag 15:00 Uhr. Dabei zerstach er zwei Reifen eines in der Max-Eyth-Straße geparkten Wohnmobils. Zeugen werden gebeten Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 0711 57720 an das Polizeirevier Fellbach zu melden.

Schorndorf-Weiler: Unfall im Kreisverkehr

Eine 39-jährige Renault-Fahrerin wollte am Freitagabend gegen 20:00 Uhr in den Kreisverkehr Weilerstraße/Schorndorfer Straße einfahren. Dabei erfasste sie eine 49-jährige Rollerfahrerin. Die Rollerfahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Weinstadt: Porsche rollt gegen Laterne

Am Samstag kurz vor 13:00 Uhr wollte ein 56-Jähriger seinen Porsche in der Junkeräckerstraße parken. Dabei vergaß der Mann offenbar sein Fahrzeug ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Der Wagen machte sich auf der abfallenden Straße dann selbstständig und rollte los. An der Einmündung zum Wohngebiet Halde kollidierte der Wagen schließlich mit einer Straßenlaterne. Diese wurde hierbei leicht umgeknickt. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Waiblingen: Fahrerflucht

Zwischen 22:50 Uhr und 23:20 Uhr am Samstag beschädigte beim Ein- oder Ausparken ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in der Düsseldorfer Straße geparkten Honda. Dabei entstand an dem Honda ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-0.

Korb: Brand eines Müllcontainers

Am Parkplatz Korber Kopf an der B14 in Fahrtrichtung Winnenden steckte ein Unbekannter am Samstag kurz nach 20:00 Uhr einen Müllcontainer auf unbekannte Art und Weise in Brand. Ein Zeuge konnte durch die Rauchentwicklung den Brand erkennen und den Brand löschen.

Die Polizei Waiblingen bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 07151 950-0.

Winnenden- Hanweiler: Einbruch

Zwischen Samstag, 18:30 Uhr und Sonntag, 11:30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Trollingerstraße. Dabei verursachte der Einbrecher einen Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Winnenden bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 07195 694-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell