POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus PKW - Sachbeschädigung - PKW zerkratzt - Quad entwendet - Sonstiges

Crailsheim: Betrunkenen Fahrer kontrolliert

Am Sonntag um kurz nach 23 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Ford Fiesta auf, welcher in der Blaufelder Straße stadteinwärts am Straßenrand bzw. dem Grünstreifen stand. Nachdem durch die Beamten die Fahrertür geöffnet wurde, schlug ihnen bereits starker Alkoholgeruch entgegen. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin mitgeteilt, dass er die Fahrt zu seinem Zielort, welches er den Beamten angab nicht fortsetzen darf. Sein Führerschein wurde sichergestellt, das Fahrzeug auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt und der 41-jährige Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Fichtenau: Betrunkenen Fahrer kontrolliert II

Am Sonntag gegen 22:20 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen 58-jährigen Lenker eines Ford Fiesta, welcher die Wildensteiner Straße befuhr. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle bemerkten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch. Nachdem ein durchgeführter Test eine deutliche Alkoholisierung ergab, wurde der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rot am See: PKW zerkratzt

An einem Cabrio, welcher letzte Woche zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr im Sobachweg abgestellt war, wurde der Kofferraumdeckel durch einen Unbekannten zerkratzt und die Heckscheibe so beschädigt, dass das gesamte Verdeck zerstört wurde. An dem PKW entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Gerabronn: Quad entwendet

Zwischen Samstagmorgen, 11 Uhr und Sonntagmittag, 14.30 Uhr, wurde in Liebesdorf ein Quad der Marke Bombardier Outlander entwendet. Das Quad war mit einem Kettenschloss und einem Vorhängeschloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Gaildorf: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Sonntag gegen 10:30 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Peugeot die Landstraße 1066 von Winzenweiler in Richtung Gaildorf. In einer dortigen Linkskurve verlor die junge Fahrerin vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und abgefahrenen Reifen auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Hangabsicherung. Von dort wurde der PKW wieder abgewiesen und kam letztendlich nach links von der Fahrbahn ab, wo der PKW im Straßengraben zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Ilshofen: Cabrio beschädigt

Vermutlich mit einem Messer wurde das Heckfenster eines Cabrios, welches in der Stauferstraße abgestellt war, beschädigt. Das Fahrzeug wurde am Samstag gegen 15 Uhr dort abgestellt. Der Schaden in Höhe von etwa 500 Euro wurde am Sonntag gegen 13 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Untermünkheim: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro kam es am Samstag um 19:15 Uhr auf der B19 bei Untermünkheim. Ein 20-Jähriger Audi-Lenker erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 33-jährige Skoda-Fahrer sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf.

Schrozberg: Gegen Straßenlaterne gefahren

Am Samstag um 11.15 Uhr übersah eine 45-Jährige beim Rangierern mit ihrem VW Tiguan eine Straßenlaterne in der Bahnhofstraße und fuhr dagegen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: PKW prallt gegen Baum

Am Samstagabend gegen 21:50 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem PKW Daimler-Benz die Bühlertalstraße aus Hessental kommend. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung des Fahrers kam der PKW in Sulzdorf im Kurvenbereich vor der dortigen Tankstelle auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und dadurch nach links von der Straße ab. Der PKW prallte gegen einen Baum, wurde danach auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam völlig beschädigt am Fahrbahnrand zum Stehen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 60.500 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus PKW

Am Samstag stellte eine 72-jährige Frau ihren PKW um 16.45 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Waldfriedhof ab. Als Sie gegen 17:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass während ihrer Abwesenheit ein Unbekannter das hintere rechte Seitenfenster eingeschlagen hatte, die Hutablage beschädigte und aus dem Kofferraum die Handtasche der Geschädigten entwendete. In der Handtasche befanden neben etwa 1000 Euro Bargeld diversen Papiere, zwei Ringen und einem Schlüssel auch noch Versicherten- bzw. Bankkarten. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

