Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand nach Unfallflucht, Pkw-Aufbruch, weitere Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Widerstand nach Unfallflucht

Ein 50-Jähriger beschädigte mit seinem VW Golf am Sonntagmorgen gegen 0.15 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Sportgeschäftes in der Wilhelm-Merz-Straße einen Audi. Der stark alkoholisierte Mann flüchtete, fiel aber kurze Zeit später einer Streifenbesatzung in der Gartenstraße auf, als er den Randstein touchierte. Er sollte anschließend kontrolliert werden, ignorierte jedoch alle Anhaltesignale. In der Adlerstraße schließlich hielt er an und versuchte vergebens zu Fuß zu flüchten. Anschließend wehrte er sich unter massiven Beleidigungen gegen seine Mitnahme ins Krankenhaus. Dort angekommen, wehrte er sich erneut und bedrohte die Polizisten mit einem mitgeführten Klappmesser. Unter weiteren Beleidigungen und Widerstandshandlungen wurde ihm schließlich eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag wurde ein Opel von einem unbekannten Fahrzeuglenker am linken Heckbereich beschädigt und ein Schaden von ca. 500 Euro verursacht. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz der Magdalenenkirche in der Karlstraße abgestellt.

Lauchheim: Geschlagen und verletzt

Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen und drei unbekannten männlichen Personen kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in einer Gaststätte in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Unbekannten traktierten den Geschädigten mit Fäusten und einem Billardstock und verletzten ihn. Anschließend flüchteten sie. Der Geschädigte wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Ellwangen: Von Fahrbahn abgekommen

Alleinbeteiligt kam am Sonntagabend ein 29-jähriger Daimler-Lenker gegen 20 Uhr mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, als er die L 1076 aus Richtung Röhlingen kommend in Fahrtrichtung Erpfental befuhr. Dabei beschädigte er einen Leitpfosten und fuhr eine ca. 2 Meter hohe Böschung hinunter. Im weiteren Verlauf überschlug sich sein Fahrzeug. Der Pkw-Lenker musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Rainau-Schwabsberg: Von Fahrbahn abgekommen

Auf dem Mühlberg fahrend kam am Sonntagvormittag ein 84-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Nissan gegen 10 Uhr auf Höhe der Einmündung Jagstweg aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einem Leitpfosten sowie einem Brückengeländer. 1500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Mutlangen: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Sonntagabend, 22.15 Uhr und Montagmorgen, 4.15 Uhr drang ein Unbekannter in einen Pkw VW ein, der in der Hohenstaufenstraße abgestellt war. Er durchsuchte das Fahrzeug und entwendete aus dem Handschuhfach einen vorgefundenen Geldbeutel. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Waldstetten: Radfahrer verletzt sich schwer

Ein 39-jähriger Radfahrer stürzte am Sonntagmittag von seinem Mountainbike, als er gegen 12.30 Uhr über eine Wiese fuhr, um auf die Straße Bronnforst aufzufahren. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

