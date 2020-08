Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Betrunken Auto gefahren

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 01.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Biberach ein Mercedes auf, der in Schlangenlinien durch die Rollinstraße fuhr. An der Aral-Tankstelle konnte der Fahrer des Fahrzeuges einer Kontrolle unterzogen werden. Bereits beim Öffnen der Fahrertüre wehte den Beamten eine Alkoholfahne entgegen. Ein Alkoholtest bestätige dies zusätzlich. Bei dem 24-jährigen Fahrer wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

++++++++++++++++++++++++++++1394190

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell