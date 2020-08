Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Betrunken Auto gefahren

Betrunkener Autofahrer wurde von anderem Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt gehindert

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 20.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er einen betrunkenen Autofahrer angehalten habe. Wie die Polizei mitteilte war der Zeuge bereits längere Zeit hinter einen Ford Transit hergefahren. Da dieser durch unsichere Fahrweise auffiel und schließlich am Straßenrand anhielte ging der Zeuge zu dem 55-jährigen Fahrer und nahm diesem den Fahrzeugschlüssel ab. Gleichzeitig verständigte er die Polizei. Als die Beamten den Mann kontrollierten stellten sie schließlich fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes.

