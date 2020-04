Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Masche mit falschen Polizisten am Telefon aktuell in Parchim

Parchim (ots)

In Parchim bedrängen Betrüger aktuell lebensältere Menschen am Telefon. Binnen einer Stunde registrierte die Polizei am Dienstagmittag bereits vier Vorfälle. Die Anrufer geben sich am Telefon als Polizisten aus und schüchterten ihre Opfer ein, da diese angeblich mit Einbrüchen in ihre Wohnung zu rechnen hätten. In allen Fällen bemerkten die Opfer den Schwindel rechtzeitig und beenden das Telefonat. Die Polizei rät, derart dubiose Anrufe sofort zu beenden und keine Auskünfte zu Vermögensverhältnisse am Telefon zu geben. Zudem sollte man nie Fremde in die eigene Wohnung lassen, von denen man nicht weiß, wer sie sind. Kriminalbeamte können sich an der Wohnungstür jederzeit mit dem Dienstausweis der Polizei bzw. mit der Kripo- Marke ordnungsgemäß legitimieren.

