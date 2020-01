Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden 15.01.2020

PI Leer/Emden (ots)

Ostrhauderfehn - Korrekturmeldung zur Pressemitteilung vom 13.01.2020 - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Ostrhauderfehn - Wie die Polizei am 13.01.2020 mitteilte, soll es am gleichen Tag zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades gekommen sein. Richtigerweise wurde nicht das gesamte Kleinkraftrad entwendet, sondern lediglich das zum Kleinkraft zugehörige Versicherungskennzeichen. Trotzdem bitten wir Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am letzten Samstagabend, in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Papenburger Straße ein schwarzer, BMW, 7er durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am Heck beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

