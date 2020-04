Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wildunfälle in den Morgenstunden

Ludwigslust-Parchim (ots)

Im morgendlichen Berufsverkehr registrierte die Polizei am Montag und Dienstag zusammen 12 Wildunfälle auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim. Während es am Dienstagmorgen zwischen 04:30 Uhr und 06:30 Uhr zu 5 Zusammenstößen vorwiegend mit Rehen kam, waren es am Montag zur gleichen Zeit 7. Verletzt wurde niemand. Es entstand jeweils Sachschaden, teilweise in einer Höhe bis zu mehreren Tausend Euro.

