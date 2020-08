Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Zähringen - Überholvorgang endet im Krankenhaus

Eine 42-jährige Lkw-Lenkerin befuhr mit ihrem Sattelzug die K 7309 von Sontbergen kommend in Richtung Zähringen. Dort wollte sie nach rechts auf einen Wanderparkplatz einbiegen. Hierzu verringerte sie ihre Geschwindigkeit, blinkte rechts und scherte teilweise auf die linke Fahrbahnseite aus. Dabei übersah sie aber einen von hinten im Überholvorgang befindlichen 53-jährigen Kradfahrer. Als dieser bemerkte, dass der vor ihm fahrende Sattelzug plötzlich nach links ausscherte, musste er stark bremsen, verlor dadurch die Kontrolle über sein Motorrad und kam auf der Fahrbahn zu Fall. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der Kradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik gebracht. Der Schaden an dem Motorrad wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Der Verkehrsdienst Heidenheim leitet die Unfallermittlungen. +++++++++++++++++++++++++++

