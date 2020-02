Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.02.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Schleuderfahrt endet mit Totalschaden

Eine Schleuderfahrt zwischen Mulfingen und Heimhausen endete am Dienstagabend, gegen 18.40 Uhr, mit einem wirtschaftlichen Totalschaden an einem VW-Golf in Höhe von circa 4.000 Euro. Offenbar aus Unachtsamkeit, eine der häufigsten Unfallursachen, geriet ein 35-Jähriger mit seinem Wagen kurz nach dem Ortsschild von Mulfingen zunächst nach links in den Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten. Circa 50 Meter wurde in der Folge ein Erdhügel überfahren wodurch das Auto ins Schleudern und zurück auf die rechte Fahrbahn geriet. Nachdem der Golf eine Schutzplanke touchierte kam der Pkw zum Stillstand. An der Schutzplanke entstand Saschschaden in Höhe von circa 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

