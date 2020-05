Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand einer Scheune

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstag, den 09.05.2020, gegen 19:15 Uhr stellte eine Bewohnerin auf der Hauer Straße eine Rauchentwicklung in der Scheune fest. Ein erster, selbst vorgenommener, Löschversuch blieb erfolglos. Die Scheune war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten und stand nach kurzer Zeit voll in Brand. Die Feuerwehren der Gemeinde Bedburg-Hau bekamen den Brand unter Kontrolle und löschten das Feuer. Am Gebäude entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

