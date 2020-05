Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebestour durch mehrere Gartenschuppen

Kerken-Stenden/-Aldekerk (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (08. Mai 2020) waren Diebe in den Kerkener Ortsteilen Stenden und Aldekerk unterwegs. Sie hatten es insbesondere auf Gartenschuppen abgesehen: Auf der Stendener Straße drangen sie in zwei Gartenhäuschen auf benachbarten Grundstücken ein und stahlen mehrere Werkzeugmaschinen, darunter Akkuschrauber, Freischneider, eine Motorsäge sowie einen Hochdruckreiniger. Aus einem dritten Garten entwendeten sie einen Mähroboter. Die Täter "liehen" sich zudem eine Schubkarre, die sie offenbar zum Abtransport ihrer Beute bis zu einem nahe gelegenen Feldweg nutzen. Dort muss ein größeres Fahrzeug parat gestanden haben, die Schubkarre ließen die Diebe zurück. Auf dem Rahmer Kirchweg in Aldekerk verschafften sich die Unbekannten ebenfalls Zugang zu zwei Gartenschuppen und stahlen unter anderem mehrere Akkuschrauber, Winkelschleifer und ein Stromaggregat. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

