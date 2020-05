Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand in Kleve-Kellen - eine Person verletzt

Kleve (ots)

Am Samstag, 09.05.2020 kam es gegen 12:55 Uhr zu einem Brand in einem Reihenmittelhaus auf der Straße Am Schützenhaus in Kleve-Kellen. Die 78-jährige Bewohnerin des Hauses konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, ein 49 Jahre alter Nachbar wurde durch Rauchgase verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Kleve, Tel.: 02821/5040.

