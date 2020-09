Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Lkw blieb unter Brücke hängen

Noch unklar ist der Sachschaden, der am Montagmorgen gegen 8.40 Uhr entstand, als der Lenker eines Lkw seinem Navi folgte und mit seinem Fahrzeug unter der Brücke in der Wilhelm-Merz-Straße hängen blieb. Ob an der Bahnbrücke Beschädigungen entstanden, wird noch von Mitarbeitern der Bahn untersucht.

Aalen-Unterkochen: Zu weit rechts gefahren

Ein 77-jähriger Toyota-Fahrer streife am Montag gegen 10.30 Uhr in der Danziger Straße einen geparkten Fiat Punto. Dadurch verursachte er rund 7000 Euro Schaden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Pkw BMW beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Mainstraße abgestellt war. In der Parlerstraße wurde zwischen Samstagabend und Montagvormittag ein Mazda am linken Außenspiegel beschädigt. Auch hier flüchtete der Verursacher unerlaubt. Hinweise bitte in beiden Fällen an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Fahrraddiebstahl

Zwischen Sonntag und Montag wurde ein Mountainbike des Herstellers Corratec, Modell X-Vert 0.4 entwendet, das zu dieser Zeit an Fahrradständern im Buhlgäßle angeschlossen war. Das Rad in den Farben blau, schwarz und grün hat einen Wert von rund 700 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Rades bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Tel.: 07171/3580.

