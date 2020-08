Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Wohnhaus brannte

Auf Norderney kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Brandgeschehen. Das Feuer brach im Keller eines Wohnhauses in der Roonstraße aus. Das gesamte Haus wurde mit Rauchgasen kontaminiert. Zehn der zwölf Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Mehrfamilienhaus aufhielten, konnten das Haus selbständig verlassen. Zwei Personen im Obergeschoss wurden über die Drehleiter der Feuerwehr gerettet. Es wurden drei Menschen durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich. Das Haus wird als Personalwohnhaus für Mitarbeiter eines Hotels genutzt und ist durch die entstandenen Schäden nun vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung.

