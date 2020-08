Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ochtersum - Bei Auffahrunfall verletzt; Wittmund - Mercedes übersehen; Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Ochtersum - Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag gegen 10.40 Uhr in Ochtersum. Eine Opel-Fahrerin war auf der Esenser Straße in Richtung Westerholt unterwegs, als eine vorausfahrende VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste, um nach links abzubiegen. Die 41-jährige Opel-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die 58 Jahre alte Fahrerin des VW wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Wittmund - Mercedes übersehen

Bei einem Auffahrunfall in Wittmund sind am Montag drei Personen verletzt worden. Ein 20 Jahre alter VW-Fahrer fuhr auf der Isumser Straße gegen 17 Uhr auf einen vorausfahrenden Mercedes auf. Der 25-jährige Mercedes-Fahrer hatte nach links auf das Gelände einer Tankstelle fahren wollen und verkehrsbedingt gehalten. Der Mercedes-Fahrer und seine beiden Insassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Wittmund - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Montag auf einem Parkplatz in Wittmund. Ein unbekannter Autofahrer touchierte beim rückwärts Ausparken einen Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zu dem Unfall kam es zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr vor einem Supermarkt in der Esenser Straße. Der Verursacher soll einen weißen BMW X1 gefahren haben. Die Polizei bittet weitere Zeugen um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

