Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Bootsmotor gestohlen; Großefehn/Timmel - Gefährdung des Straßenverkehrs

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Bootsmotor gestohlen

Unbekannte haben am Wochenende in Wiesmoor einen Außenbordmotor gestohlen. Das Boot lag zur Tatzeit, zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, an einem Anleger auf dem Nord-Georgsfehn-Kanal in Marcadsmoor. Hinweise nimmt die Polizei in Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 9169110.

Verkehrsgeschehen

Großefehn/Timmel - Gefährdung des Straßenverkehrs

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am Dienstag in der Gemeinde Großefehn. Nach bisherigem Erkenntnisstand war ein Mercedes-Fahrer mit Auricher Kennzeichen gegen 9.40 Uhr auf der Ulbarger Straße in Timmel unterwegs. Trotz Gegenverkehr überholte er einen Dacia-Fahrer, der stark abbremsen musste, um den Mercedes wieder einscheren zu lassen. Ein entgegenkommender Autofahrer musste ebenfalls stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den entgegenkommenden Autofahrer, sich zu melden unter Telefon 04943 925660.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell