Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtragsmeldung zum Verkehrsgeschehen: Wiesmoor - Frontal zusammengestoßen

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Frontal zusammengestoßen

Zwei Fahrzeuge sind am Montag auf der Hauptwieke I in Wiesmoor frontal zusammengestoßen. Der 73-jährige Fahrer eines VW Transporter war um kurz nach 12 Uhr in Richtung Neuer Weg unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einer entgegenkommenden Opel-Fahrerin zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge in Richtung Kanal geschleudert und blieben an der Böschung hängen. Der 73 Jahre alte Mann und die 64-jährige Opel-Fahrerin wurden leicht verletzt. Der Transporter musste aus dem Kanal geborgen werden.

