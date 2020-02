Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Am Dienstag festgenommen, am Mittwoch Untersuchungshaft angeordnet

Göörlitz (ots)

Am vergangenen Dienstag, den 04. Februar 2020, stellte eine Streife des Zolls im Görlitzer Bahnhof einen polnischen Bürger fest. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde bekannt, dass der 38-Jährige eigentlich nicht nach Deutschland hätte einreisen dürfen. Hinzugerufene Bundespolizisten nahmen den Mann anschließend fest. Innerhalb von Minuten war ermittelt worden, dass er am 03. Februar 2020 aus der Haft entlassen und unmittelbar im Anschluss nach Polen abgeschoben wurde. In der anschließenden Vernehmung gab er zu Protokoll, dass er durchaus von dem Einreiseverbot gegen seine Person wusste, er seine Papiere in Polen in den Müll geworfen habe und er nun nach Berlin wolle. In diesem Zusammenhang erklärte er wortwörtlich "Ja, ich komme wieder, Herr Polizist"! In der ausländerrechtlichen Verfügung, mit der ihm das Recht auf Einreise und Aufenthalt entzogen worden war, war später von 19 strafrechtlichen Verurteilungen zu lesen. Schließlich wurde bei der Staatsanwaltschaft Görlitz die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens angeregt. Im Ergebnis dieses Verfahrens ordnete inzwischen der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an. Dieser befindet sich nun wieder an dem Ort, den er erst am Montag verlassen hatte - die Justizvollzugsanstalt.

