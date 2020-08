Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Mann flüchtet nach Auffahrunfall; Aurich - Schuppen brannte

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Mann flüchtet nach Auffahrunfall

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntagmittag auf der Norder Straße in Südbrookmerland. Ein 45 Jahre alter Mann fuhr gegen 11.45 Uhr mit einem Opel Combo auf einen verkehrsbedingt haltenden Opel Zafira auf. Die vier Insassen des Opel Zafira, ein 35 Jahre alter Mann, eine 35 Jahre alte Frau sowie ein Kleinkind und ein Säugling, wurden verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 45-jährige Verursacher, der bei dem Unfall ebenfalls verletzt wurde, flüchtete fußläufig vom Unfallort, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung wenig später angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Brandgeschehen

Aurich - Schuppen brannte

In der Straße Hufeisen in Aurich kam es am Sonntagnachmittag zu einem Brandgeschehen. Ein Schuppen geriet gegen 14 Uhr in Vollbrand. Teilweise schlugen die Flammen auf das Dach eines angrenzenden Wohnhauses über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich konnten ein Ausbreiten des Feuers und einen drohenden Dachstuhlbrand verhindern. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im fünfstelligen Bereich. Eine Feuerwehrfrau wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell