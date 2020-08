POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 15.08.2020

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Körperverletzung Aurich - Am Samstagmorgen, gegen 05:15 Uhr, soll es vor dem Einkaufszentrum im Fischteichweg in Aurich zu einer Körperverletzung gekommen sein. Ein 24jähriger und ein 17jähriger Mann aus Aurich haben gemeinsam auf das 25jährige Opfer, welches ebenfalls in Aurich wohnt, eingeschlagen. Dieser flüchtete zur Polizeidienststelle und zeigte den Vorfall an. Die Täter konnten nicht mehr angetroffen werden.

Trunkenheit im Straßenverkehr Ihlow - Ein 67jähriger Mann aus Ihlow befuhr am Freitagabend, gegen 21:35 Uhr, mit seinem Fahrrad die Straße "Fahnster Streek" in Ihlow. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die kontrollierenden Polizeibeamten fest, dass der Radfahrer nicht unerheblich alkoholisiert war. Die Messung ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Beschädigte PKW durch Entfernen von Verkehrszeichen Aurich - Die Auricher Polizei wurde am Samstagmorgen, gegen 00:50 Uhr, zur Einmündung Esenser Straße/Am Tiergarten gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter eine dort befindliche Warnbake aus der Halterung genommen und auf die Fahrbahn geworfen hatten. Durch PKW - Führer war der, auf der Fahrbahn stehende, schwarze Sockel der Bake in der Dunkelheit nur noch schwer zu erkennen, sodass in kürzester Zeit drei PKW darüberfuhren. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Bei einem Fahrzeug wurde die Ölwanne so deformiert, das Betriebsstoffe austraten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln Großheide - Am Freitagnachmittag wurde im Mühlenweg in Großheide ein 19jähriger Rollerfahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Rollerfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Wittmund - Am frühen Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein 60-jähriger Dornumer mit seinem Kleinkraftrad in Bereich Wittmund-Falster kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer auf Grund seiner zu hohen Geschwindigkeit nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt

Fahren unter Alkoholeinfluss Wittmund - In der Nacht zu Samstag wird gegen 01.45 Uhr, durch einen Zeugen, eine augenscheinlich alkoholisierte Radfahrerin im Bereich der Wittmunder Straße in Carolinensiel gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle kann eine 54jährige Frau aus dem Bereich Werdumer Altengroden angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,72 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Fahrradfahrerin muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

