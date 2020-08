POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Ein unbekannter Autofahrer ist am Donnerstag nach einem Zusammenstoß mit einem Hyundai in Norden geflüchtet. Der Hyundai stand zur Tatzeit am Norder Tor auf dem oberen Parkdeck. Der Vorfall ereignete sich zwischen 18.50 Uhr und 19.10 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

